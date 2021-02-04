Москва, , 16:19 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 29 января составил $589,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 22 января международные резервы страны составляли $592,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $3,2 млрд, или на 0,5%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало 2021 года в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $444,49 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $138,75 млрд.