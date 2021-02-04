Казань, , 16:20 — REGNUM Министерство обороны России в столице Татарии построит новый военный госпиталь, расчитанный на 150 койко-мест. Общая площадь застройки составит свыше 12,5 тыс. кв. метров.

Уже подготовлены эскизы и проектные решения нового объекта. Проектными организациями Минобороны РФ спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатными и лечебно-диагностическими блоками, инфекционного корпуса и объектов обеспечивающей инфрастуктуры, сообщает ТАСС. В новом госпитале будут оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим и их членам семей, военным пенсионерам и гражданскому населению РТ.

Сегодня в республике по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу рабочая группа под руководством замминистра Тимура Иванова посетила площадку стройкомплекса. Кроме этого, представитель ведомства проинспектировал обустройство инфраструктуры военных городков Казанского суворовского и Казанского танкового училищ.

ИА REGNUM ранее сообщало, население 43 российских регионов получает помощь от военных в борьбе с коронавирусом. Вооружённые силы участвовали в оказании помощи гражданскому здравоохранению с самого начала пандемии и эта работа продолжается.

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