Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону список самовольных построек сократился до 122 объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской думе 4 февраля.

«Состоялась встреча с инициативной группой граждан, пострадавших от самовольного строительства. На момент встречи в Едином реестре числилось 167 домов, но 1 февраля данные были обновлены. Теперь в нём 122 объекта. Это связано, в том числе, с теми возможностями, которые люди получили благодаря изменениям в локальные нормативно-правовые акты», — пояснил заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в число незаконно возведённых жилых домов в Ростове-на-Дону входило 167 зданий. Однако власти пошли навстречу и предложили признать безопасными для проживания 85 объектов из «чёрного списка».

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