Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана выразило готовность выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, сообщили 4 февраля в пресс-службе ведомства.

В минэнерго напомнили, что 3 февраля состоялось 26-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники совещания отметили положительные тенденции на мировом рынке нефти.

Мировой спрос на нефть в 2021 году прогнозируется на уровне 95,9 млн баррелей в сутки, что на 6,2% больше, чем в 2020 году. Отмечено также улучшение показателей по выполнению соглашения.

Отметим, 4 февраля мировые цены на нефть марки Brent повышаются четвертый день подряд, приблизившись к отметке в $60.

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