Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, рост цен на нефть с открытия торгов продолжился, но к середине дня его темпы начали замедляться, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В итоге ко второй половине дня цена Brent выросла на 0,6%, до $58,79 за баррель, а цена WTI — тоже на 0,5%, до $56 за баррель, обновив локальный максимум.

Рынок отыгрывал данные о внезапном падении коммерческих запасов нефти в США за неделю на 994 тыс. баррелей вместо ожидаемого небольшого роста.

На министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ вчера не обсуждались вопросы о добыче нефти странами-участницами сделки в апреле.

Однако в ходе заседания министры отметили положительное влияние начала массовой вакцинации населения мира на рост спроса на нефть, что способствовало обновлению ценами на нефть максимумов.

На сегодня прогноз по цене Brent составляет $58−59,30 за баррель», — предполагает эксперт.

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