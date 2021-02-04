Киев, , 16:00 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 4 февраля, приняла в первом чтении законопроект о возобновлении т.н. «большой приватизации».

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что весной 2020 года парламент Украины принял законопроект, которым временно ограничил проведение большой приватизации из-за коронавирусных ограничений и глобального экономического кризиса. Сейчас депутаты отменяют введенные тогда ограничительные меры.

В ходе обсуждения отмечалось, что от «большой приватизации» в госбюджет Украины в этом году предполагается «заработать» 12 млрд грн.

В целом документ направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов.

Ранее в правительстве Украины заявляли, что в 2021 году намерены продать 5 ТЭЦ, 3 облэнерго, предприятие «Большевик», крупнейшее химическое предприятие страны «Одесский припортовый завод», объединенную горно-химическую компанию и «Президент-отель» в центре Киева.