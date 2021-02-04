Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 4 февраля российский рубль выравнивает свои позиции в валютной секции, наверстывая, по всей видимости, упущенное накануне, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Самый мощный фактор поддержки сейчас заключается в относительно дорогой нефти. Доллар днем торгуется по 75,52 руб. и стремится к 75,35 руб.

С большой долей вероятности американская валюта снова встанет в рамках 75−76 руб. на время, пока биржевые эмоции не улягутся.

Евро стоит 90,58 руб., падает значительнее бакса из-за движений на мировом валютном рынке и сохраняет за собой коридор колебаний 90−92 руб.

Понятно, что накануне рынок хранил относительный нейтралитет из-за угроз санкций на фоне политических волнений и событий, но сегодня дорогая нефть перевешивает логику и тянет рубль к укреплению.

И если сырье продолжит дорожать, доллар легко может снизиться в среднем на рубль, до 74,50 руб.

Февраль закладывает очень успешное начало для российской валюты. Теперь важно, чтобы новые непредвиденные шоки и санкции не оказали на него давления», — отметила эксперт.

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