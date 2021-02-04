Бишкек, , 15:49 — REGNUM Прибыль национального банка Киргизии по итогам 2020 года составила рекордные 8 млрд 484 млн сомов (более 7,6 млрд рублей). Об этом заявил председатель нацбанка Толкунбек Абдыгулов в ходе рабочей встречи с президентом Садыром Жапаровым.

Глава финансового регулятора отметил, что золотовалютные резервы национального банка за прошедший год выросли на $384 млн (29,2 млрд рублей) или на 15,8%, достигнув в итоге $2 млрд 808 млн (213,6 млрд рублей).

По его словам, это позволяет покрыть полгода будущего импорта республики.

Также председатель нацбанка сообщил, что в банковском секторе Киргизии сохранились положительные тенденции — кредитный портфель увеличился на 11% и составил 162,6 млрд сомов (более 145,8 млрд рублей), а депозиты в банках возросли на 19,9% и достигли 180,9 млрд сомов (162,3 млрд рублей).

При этом уровень долларизации депозитов вырос до 42,9%, а кредитов — напротив, снизился до 32,9%.

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