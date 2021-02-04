Москва, , 15:45 — REGNUM Средний арендный платеж за жилье в Москве вырастет к концу 2021 года на 10−12%, считают аналитики арендного подразделения ДОМ. РФ, сообщается на сайте агентства.

Недвижимость в Москве Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

По мнению экспертов, росту стоимости будет способствовать восстановление рынка аренды жилья с столице после просадки в 2020 году. С окончанием ограничительных мер из-за пандемии спрос будет увеличиваться.

В конце 2020 года средняя ставка аренды жилья в Москве снизилась на 8−12% в зависимости от количество комнате в квартире. Это было связано с массовым отъездом иногородних работников на Родину из-за перехода на «удалёнку» или увольнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Москве на рынке аренды недвижимости произошёл обвал.

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