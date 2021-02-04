Мадрид, , 16:09 — REGNUM Индустрия гостеприимства Испании завершила 2020 год с потерей товарооборота в размере 7 миллиардов евро, что составляет около 50% продаж. На фоне пандемии коронавируса за прошедший год в стране свою деятельность окончательно прекратили 85 000 баров и ресторанов. Об этом со ссылкой на заявление директора Ассоциации рестораторов Испании Эмилио Гальего сообщила газета El Mundo.

Испанская улочка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

В частности, сфера гостеприимства Испании столкнулась с острой потерей рабочих мест, поскольку в настоящее время порядка 360 000 работников временно лишились своих рабочих мест, в то время как, по оценкам Ассоциации рестораторов, 300 000 человек навсегда потеряли свою работу.

«Мы исходим из того, что уже около 85 000 заведений окончательно закрылись, и, к сожалению, предел еще не достигнут», — предупредил Гальего на открытие форума Meet the Beer.

Читайте ранее в этом сюжете: К 7 февраля власти Мадрида вакцинируют 260 тыс. человек

Читайте развитие сюжета: В испанской Галисии снижается число зараженных коронавирусом — минздрав