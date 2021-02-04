Лондон, , 15:48 — REGNUM По итогам января 2021 года автодилеры в Великобритании продали 90 249 машин — на 39,5% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Отмечается, что продажи в Великобритании в январе 2021 года оказались худшими с 1970 года. Главной причиной спада продаж стали ограничительные меры. При этом продажи электромобилей выросли на 54,4%.

В SMMT скорректировали прогноз по реализации автомобилей на 2021 год, несмотря на то, что локдаун будет продолжаться до марта. Ранее в ассоциации прогнозировали, что за год на британском авторынке будет продано более чем 2 млн автомобилей. Согласно новому прогнозу, продажи составят 1,9 млн экземпляров.

Однако ожидается, что электромобили и гибриды с аккумуляторной батареей будут продолжать набирать популярность.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей на российском авторынке в январе 2021 года сократились на 4,2%, до 95 213 экземпляров.

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