Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В Петербурге услуги подорожали за год сильнее, чем в среднем по России. Об этом 4 февраля сообщила замглавы управления Федеральной службы госстатистики по Санкт-Петербургу и Ленобласти Светлана Черных, передает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам прошлого года цены на рынке услуг в Петербурге подорожали на 3,7%, в то время как в среднем по России рост составил только 2,7%.

При этом в отношении остальных категорий среднероссийский показатель обычно опережает петербургский.

Так, индекс роста потребительских цен в Петербурге к концу декабря составил 104,7% по итогам года, а в России — 104,9% (к уровню 2019 года).

Индекс цен на продукты питания в Петербурге за год составил 106,4%, а в среднем по России — 106,7%. Непродовольственные товары тоже дорожали в Петербурге медленнее, чем по стране — 104% против 104,8%.