Киев, 4 февраля 2021, 15:31 — REGNUM В 2021 году ВВП Украины может вырасти на 4,6%. Такой прогноз, как передает информационное агентство УНИАН, дал 4 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) и рейтинговых агентств ожидают роста экономики Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина — беднейшая страна Европы, которой приходится догонять такие страны как Армения или Белоруссия.
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