Киев, , 15:31 — REGNUM В 2021 году ВВП Украины может вырасти на 4,6%. Такой прогноз, как передает информационное агентство УНИАН, дал 4 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Этот год является перспективным и многообещающим с точки зрения роста экономических показателей», — заявил глава правительства Украины во время бизнес-встречи «EBA Global Outlook 2021».

По его словам, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) и рейтинговых агентств ожидают роста экономики Украины.

«Мы на базе аналитики министерства экономики, Национальной академии наук, Национального банка говорим о том, что ожидаем рост в 4,6% ВВП», — сказал Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина — беднейшая страна Европы, которой приходится догонять такие страны как Армения или Белоруссия.

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