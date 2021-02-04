Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Петербургской туристической отрасли может понадобиться примерно 2,5 года на восстановление после пандемии. Об этом заявил 4 февраля председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Экскурсионный киоск Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что в 2019 году путешественники в среднем оставляли в городе по 36 тыс. рублей, что аккумулировалось в 360 млрд рублей от 10,5 млн визитеров по итогам 12-ти месяцев.

Однако из-за пандемии в 2020 году показатели рухнули настолько, что отрасли потребуются годы на восстановление.

«В целом туристская организация делает ставки, что восстановление туризма в доковидный период займёт от 2,4 до 4 лет. Мы в Петербурге рассчитываем за 2,5 года вернуться к показателям», — сказал Корнеев в эфире городского телеканала «78».

Он надеется, что уже к маю 2021 года Северная столица выйдет «на нормальный туристический сезон на отечественном рынке».

В целом эксперты мирового туризма диаметрально разошлись во взглядах на то, когда произойдёт восстановление: половина считает, что уже в 2021 году, четверть склоняются к негативному сценарию, еще четверть затруднились с ответом.

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