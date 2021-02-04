Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM В Свердловской области сохранят льготные займы для предпринимателей, заявил глава областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на пресс-конференции.

В регионе ранее предоставили бизнесменам в нише социального предпринимательства и самозанятым возможность получения льготных займов. Такие инструменты будут представлены и в дальнейшем.

«С марта начнем выдавать беспроцентные займы для социальных предпринимателей», — пообещал Пиличев.

В это же время в регионе продолжат предоставлять займы для самозанятых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Свердловской области выяснили, что около 80% социальных предпринимателей — женщины.

Читайте ранее в этом сюжете: 80% свердловских «социальных предпринимателей» — женщины