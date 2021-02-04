Москва, , 15:24 — REGNUM Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба минтуризма.

«Меморандум направлен на развитие партнерских отношений: как Москва, так и Абхазия обладают интересным опытом и могут многое предложить друг другу в сфере туризма», — прокомментировала соглашение Проничева.

Сообщается, что стороны договорились о взаимодействии в развитии детского образовательного туризма и о других совместных мероприятиях.

Стоит отметить, что ранее представители минтуризма Абхазии подписали меморандум о сотрудничестве с представителями Ростуризма.

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