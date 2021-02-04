Москва, , 14:55 — REGNUM В 2020 году российские автолюбители приобрели на 119% больше подержанных электрокаров, чем в 2019 году. Об этом 4 февраля сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на данные сервиса «Авито Авто».

Отмечается, что доля электромобилей с пробегом в 2020 году увеличилась на вторичном авторынке России с 0,034% до 0,069%. Средняя стоимость подержанных электрифицированных автомобилей оказалась равна по итогам прошлого года 595 тыс. рублей — на 1,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

Самое большое количество электромобилей с пробегом было продано на вторичных рынках Москвы и Подмосковья — 14% от всех сделок по стране. Также в этот рейтинг вошли: Краснодарский край (12,2%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (3,5%), Иркутская и Челябинская области (2,6% и 1,7% соответственно).

Напомним, продажи электромобилей в Испании сократились в январе 2021 года на 66%.

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