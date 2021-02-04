Йошкар-Ола, , 14:46 — REGNUM В Марий Эл для организации горячего питания школьников младших классов столовые всех 248 школ региона были оснащены соответствующим технологическим, холодильным оборудованием и инвентарем. На эти цели из бюджета республики было дополнительно выделено 27 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания рабочей группы, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

«Все обучающиеся начальных классов школ республики обеспечены бесплатным горячим питанием», — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам мониторинга в 2020 году показатель охвата всех школьников республики горячим питанием составил 89,9%.

Кроме того, бесплатное горячее питание получают 1999 детей с ограниченными возможностями здоровья и 14 360 детей из многодетных семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года горячим питанием необходимо обеспечить 35 456 школьников младших классов в Марий Эл. Средства на это выделяются в качестве субсидии в размере 133,196 млн рублей. Однако для её получения необходимо, чтобы во всех образовательных организациях республики были условия для организации горячего питания с учётом санитарно-гигиенических требований.

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