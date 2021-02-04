Калуга, , 14:55 — REGNUM Модернизация систем уличного освещения в Калужской области в 2020 году сэкономила более 4,5 млн кВт/ч, или в денежном выражении — более 22,1 миллионов рублей. Об этом 4 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уличные фонари Наталья Диева © REGNUM

По данным ведомства, в 2020 году на территории области было полностью реализовано семь энергосервисных контрактов по модернизации систем уличного освещения. Также в 19 муниципальных районах приобретено и установлено 23 единицы энергосберегающего оборудования на объектах теплогенерации. Отремонтировано 41,8 км тепловых сетей. В 10 муниципальных районах на средства областного бюджета проведены работы по техническому перевооружению, модернизации и ремонту 18 котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий.

Кроме того, в 14 муниципальных образованиях организован и субсидирован перевод 391 квартиры на индивидуальное поквартирное теплоснабжение, — подчеркнули в профильном министерстве

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