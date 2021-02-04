Бишкек, , 14:25 — REGNUM Принятое правительством Киргизии решение о поднятии акцизного налога на бензин спровоцирует увеличение цен на автомобильное топливо на 1,8 — 2 сома (1,6 — 1,8 рубля) за литр. Об этом говорится в заявлении Союз нефтетрейдеров республики.

Это приведет к удорожанию транспортных расходов, а значит и к росту цен на товары и услуги.

В результате пострадает всё население страны, а не только автовладельцы и автозаправочные станции.

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«Низкий уровень зарплат в Киргизии не позволяет топливу быть доступным для населения, а с ростом стоимости сделает его еще менее доступным», — отмечают в Союзе нефтетрейдеров.

Также нефтетрейдеры отмечают, что рост цен на бензин из-за повышения акциза приведет к снижению официального импорта горюче-смазочных материалов и резкому росту контрабанды бензина.

«По подсчетам, разница между официально ввезенным топливом и ввезенным контрабандным путем составит 13 — 14 сомов (11,6 — 12,5 рубля) за литр», — подчеркивается в заявлении.

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