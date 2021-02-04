Саратов, , 14:58 — REGNUM Внеочередное собрание Саратовской областной думы состоялось 4 февраля. Об изменениях в бюджет текущего года и планового периода 2022−2023 годов сообщил министр финансов Вадим Ойкин.

Так, из федерального бюджета ожидается поступление порядка 40,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией, получающих помощь на дому. От фонда содействия реформированию ЖКХ в 2021 году область получит 3,2 млрд рублей по программе переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года. Из бюджета Саратовской области дополнительно выделят на эти цели 78,5 млн рублей.

Около 30,5 млн рублей планируется направить на приобретение на условиях лизинга 24 троллейбусов для Саратова. На уплату лизинговых платежей в 2022—2023 годах заложили по 122,2 млн рублей ежегодно.

Остаток средств регионального бюджета, который на 1 января 2021 года составил 15,3 млн рублей, направят на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 113,744 млрд рублей, расходы — 124,977 млрд рублей, дефицит областного бюджета 11,232 млрд рублей с источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных организаций на сумму 10,354 млрд рублей и использования остатков средств, образовавшихся на 1 января 2021 года на едином счете области, в размере 878,0 млн рублей.

Параметры областного бюджета на 2022 год и 2023 годы остались без изменений и составят: на 2022 год доходы — 113,231 млрд рублей, расходы — 121,5 млрд рублей, дефицит областного бюджета — 8,269 млрд рублей. на 2023 год доходы — 115,915 млрд рублей, расходы — 121,34 млрд рублей, дефицит областного бюджета — 5,425 млрд рублей. Проект закона в двух чтениях одобрен депутатами облдумы.

Напомним, бюджет Саратовской области был принят с планируемыми доходами в размере 110,7 млрд рублей, расходами — 121 млрд рублей, дефицит ожидался в размере 10,3 млрд рублей или 8,5% от расходной части, Таким образом, дефицит бюджета увеличен на 932 млн рублей и составит 8,98% от расходов.

ИА REGNUM напоминает, десять регионов Поволжья из 14 получили из резервного фонда федерального правительства средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Меньше всего федеральных средств в округе при очередном распределении предусмотрено для Саратовской области (732 553,1 тыс. рублей), Мордовии (88 600,7 тыс. рублей) и Марий Эл (80 965,7 тыс. рублей). В 2020 году на балансировку региональных бюджетов ранее было выделено более 200 млрд рублей.

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