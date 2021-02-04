Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Руководителем представительства АО Российский экспортный центр в Санкт-Петербурге назначен один из член Клуба «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Андрей Миронов.

Андрей Миронов родился 2 января 1982 года. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов по специальности «Финансы и кредит», в 2008 году там же защитил кандидатскую диссертацию, в 2016 году завершил учебу по корпоративной программе MBA INSEAD Сбербанк-500, а после конкурса «Лидеры России» по гранту прошел обучение в Сколково по программе «Master of Public Strategy».

«Главными целями и задачами в новой должности для меня является повышение эффективности поддержки экспортеров, осуществляющих свою деятельность в Северо-Западном Федеральном округе, рост объемов и создание нового экспорта российских компаний в СЗФО, защиту интересов экспортеров и продвижение культуры экспорта. Своими приоритетами я вижу выстраивание партнерских отношений с экспортерами, повышение доступности для них продуктов и услуг АО «РЭЦ», их лояльности и удовлетворенности от взаимодействия и использования финансовых и нефинансовых мер поддержки», — поделился Андрей Миронов.

Свою трудовую деятельность Андрей Миронов начал в 2004 году на должности главного эксперта в Промышленно-строительном банке Санкт-Петербурга, затем перешел на должность заместителя начальника отдела в банке «Санкт-Петербург», в 2012 году продолжил карьеру в Центральном аппарате Сбербанка, в 2013 году стал директором Управления торгового финансирования и документарных операций Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк», а до назначения работал заместителем директора по экономике и финансам ПАО «Силовые машины».

В 2018 году Андрей Миронов стал победителем конкурса «Лидеры России» и членом Клуба Лидеров России «Эльбрус».

"Конкурс «Лидеры России», безусловно, важное и ключевое событие в моей жизни. Участие в конкурсе позволило посмотреть на себя со стороны, получить независимую оценку своих компетенций, а победа — понять, что в этой жизни нет ничего невозможного и все зависит только от тебя. Главный результат для меня — это знакомство с большим количеством энергичных и открытых людей, которым не безразлично будущее страны, которые готовы меняться и менять жизнь вокруг себя. После победы в конкурсе появилось четкое понимание и видение своего дальнейшего карьерного пути, осознание, чем хочу заниматься дальше. Содействие развитию международной торговли — это то, чем я занимаюсь уже 17 лет своей трудовой деятельности и очень рад, что теперь буду концентрироваться на развитии российского экспорта, — рассказал Андрей Миронов, — Взаимодействие с другими участниками сообщества Лидеров России «Эльбрус» в рамках общих проектов и мероприятий — это уникальная возможность непрерывно учиться. Клуб объединяет людей разных возрастов, сфер, с уникальным опытом, с которыми очень интересно обсуждать свои мысли, идеи и делиться экспертизой в областях, где ты силен. Я благодарен участникам за постоянное расширение своего мировоззрения, за советы и поддержку».