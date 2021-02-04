Пекин, , 14:22 — REGNUM Торговый оборот между Китаем и 17 странами Центральной и Восточной Европы впервые превысил $100 млрд в 2020 году. Об этом официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн сообщил 4 февраля на еженедельном брифинге.

Он уточнил, что товарооборот вырос на 8,4% и составил $103,45 млрд. Россия не учтена в этих расчётах.

Гао Фэн подчеркнул, что Китай стремится наращивать интенсивность и расширять охват торговли. К концу минувшего года прямые инвестиции Китая в Центральной и Восточной Европе составили порядка $3,14 млрд, а 17 европейских стран вложили в китайскую экономику более $1,72 млрд.

Читайте также: Торговля России и Китая в сфере сельского хозяйства достигла рекорда