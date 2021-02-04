Бишкек, , 14:17 — REGNUM «Несмотря на все трудности, национальному банку удалось удержать инфляцию в пределах среднесрочных ориентиров 5% — 7%», — заявил председатель нацбанка Толкунбек Абдыгулов, отчитываясь перед новым президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

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По словам главы финансового регулятора, в 2020 году национальный банк направил 9,6 млрд сомов (8,6 млрд рублей) на поддержку реального сектора экономики республики.

В свою очередь глава государства отметил необходимость мер для максимального снижения рисков для экономики Киргизии от возможных внешних шоков и недопущения резких колебаний курса национальной валюты.

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