Москва, , 14:14 — REGNUM Законопроект, сокращающий число плательщиков НДФЛ с дохода по вкладам в банках, разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Предлагается увеличить до 1,4 млн рублей сумму, используемую для расчета необлагаемого процентного дохода. Тогда этот показатель вырастет почти в полтора раза до 59,5 тыс. рублей, то есть фактически до уровня, намеченного год назад», — заявил Миронов.

Эту схему повышения необлагаемого дохода можно использовать и в последующем, если, например, ЦБ понизит ключевую ставку, отметил парламентарий.

Законопроект направлен на получение отзыва в правительство РФ.

С 1 января 2021 года налог в размере 13% выплачивается с доходов, полученных со всех вкладов физлица, если в сумме они превысили так называемый необлагаемый процентный доход. Этот показатель рассчитывается как процент от 1 млн рублей, равный ключевой ставке Банка России. В настоящее время при ставке ЦБ 4,25% необлагаемый процентный доход равняется 42,5 тыс. рублей.

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