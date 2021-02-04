Тюмень, , 14:09 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области переехал в новое здание. С 8 февраля 2021 года заседания будут проводиться о новому адресу — ул. Ленина, 74, сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что здание Арбитражного суда Тюменской области строилось с 2012 года, в 2015 году стройка была заморожена для корректировки проекта. Сдан долгострой в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Полная стоимость возведения здания Арбитражного суда Тюменской области нигде не обнародовалась. Известно, что на его достройку понадобилось 1,186 млрд бюджетных рублей.