Иркутск, , 14:07 — REGNUM Власти Иркутской области отчитались о перевыполнении плана по строительству жилья в 2020 году. По данным пресс-службы регионального правительства, всего в Приангарья было введено в эксплуатацию 1075,5 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,7% от установленного плана и 5% выше уровня 2019 года.

«Дома сдавали в эксплуатацию во всех городских округах и муниципальных районах области, за исключением Мамско-Чунского района. Большая часть жилья — 82% от общего объёма или 881,1 тыс. кв. м — введена в Иркутске, Ангарске, Иркутском и Шелеховском районах.

Плановые показатели выполнены в 21 муниципальном образовании. В Свирске, Тулуне, а также в Нижнеудинском и Тулунском районах построено в два раза больше жилья, чем планировалось. В полтора раза больше — в Ангарске, Черемхово, в населённых пунктах Балаганского, Заларинского, Зиминского, Киренского, Куйтунского, Нукутского и Осинского районах», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация наблюдается в Алтайском крае. Там вместо 800 тысяч квадратных метров в 2020 году было построено 826 тысяч квадратных метров, что на 9% больше, чем в 2019 году.

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