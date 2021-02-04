Тбилиси, , 14:14 — REGNUM В Грузии программа поддержки бизнеса в кризисный период, вызванный пандемией, вызвала интерес у предпринимателей, поэтому принято решение её расширить. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

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Программа была запущена в декабре 2020 года. Она предполагает выплату владельцам ресторанов 80% от процентной ставки по кредитам.

«Порядка 2 тыс. ресторанов обратились к нам за этой льготой, но по каким-то техническим причинам только 420 соответствовали требованиям. Сегодня мы решили смягчить эти требования, чтобы 2 тыс. ресторанов, обратившихся к нам, смогли воспользоваться этой формой государственной поддержки», — сказал Гахария.

Он добавил, что в данную программу решено включить также предприятия спортивной индустрии и частные детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии представители ресторанного бизнеса анонсировали на 6 февраля акцию неповиновения. Они объявили, что откроют рестораны несмотря на то, что это запрещено действующими карантинными мерами. Гахария на это заявил, что нарушителей карантинных ограничений лишат государственной поддержки.

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