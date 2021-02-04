Самара, , 13:58 — REGNUM Информация о якобы сокращении с 1 марта трех тысяч работников АО «АвтоВАЗ» не соответствует действительности. Об этом 4 февраля сообщил вице-президент АО «АвтоВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

По его словам, данная информация, которая была опубликована в социальных сетях, абсолютно не соответствует действительности.

«На сегодняшний день общая численность персонала АвтоВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется», — сообщил Михаленко.

По словам Дмитрия Азарова, эта странная информация взволновала людей.

«Знаю, что вы лично и президент АвтоВАЗа держите вопрос на особом контроле. До буквы, до запятой всегда соблюдается федеральное законодательство, в том числе, регулирующее трудовые отношения», — сообщил он.

По словам Михаленко, сейчас на предприятии проходит реорганизация некоторых подразделений. Это делается для повышения эффективности его работы. В связи с этим некоторым рабочим предложена работа в других подразделениях предприятия, пояснил они добавил, что компания ведет работу по набору сотрудников.

«Кроме того, в 2021 году АвтоВАЗ также продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им предоставляется выплата в размере 5 среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области», — заявил он.

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