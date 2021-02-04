Самара, 4 февраля 2021, 13:58 — REGNUM Информация о якобы сокращении с 1 марта трех тысяч работников АО «АвтоВАЗ» не соответствует действительности. Об этом 4 февраля сообщил вице-президент АО «АвтоВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.
По его словам, данная информация, которая была опубликована в социальных сетях, абсолютно не соответствует действительности.
По словам Дмитрия Азарова, эта странная информация взволновала людей.
По словам Михаленко, сейчас на предприятии проходит реорганизация некоторых подразделений. Это делается для повышения эффективности его работы. В связи с этим некоторым рабочим предложена работа в других подразделениях предприятия, пояснил они добавил, что компания ведет работу по набору сотрудников.
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