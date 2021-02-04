Иваново, , 14:01 — REGNUM Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ивановской области оценит Счётная палата России, сообщает ИА REGNUM.

Согласно плану проверок, аудиторы проанализируют использование трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2019—2020 годах, а также истекший период 2021 года.

По данным областного правительства, с 2018 года в Ивановской области отремонтирована треть региональных дорог. Рекордным по объёмам стал 2020 год — в регионе обновили 451 км автотрасс. Так, полностью открыто движение по Западному обходу Иваново, что разгрузило транзитный трафик в направлении Владимира и Ярославля. Активно ремонтировались трассы, связывающие регион с соседними областями, а также соединяющие городские округа с областным центром.

В 2020 году регион участвовал в пилотной программе по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта. В рамках нацпроекта регион получил субсидию на приобретение 31 низкопольного троллейбуса стоимостью 640 млн рублей, из которых 378 млн рублей выделены из федерального бюджета. В 2021 году Ивановская область вновь стала одним из победителей конкурсного отбора Минтранса России и до конца года по механизму льготного лизинга получит ещё восемь новых троллейбусов.

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