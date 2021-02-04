Афины , , 14:02 — REGNUM Правительство и парламент Греции поблагодарили местного судовладельца за то, что он пожертвовал все свое состояние вооруженным силам, передает AMNA 3 февраля.

97-летний Яковос Цунис пожертвовал греческим вооруженным силам 23 миллиона евро и 60 десантных кораблей.

Заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис поблагодарил Цуниса, особо отметив его верный и последовательный вклад в вооруженные силы на протяжении всей своей жизни.

Цунис ветеран Второй мировой войны, записался на фронт добровольцем. Сейчас, сказал представитель правящей парламентской партии «Новая демократия» Христос Букорос, этот человек «поразил нас своим решением пожертвовать все свое состояние Вооруженным силам еще при жизни и вселяет оптимизм в то время, когда в крупном регионе Средиземноморья наблюдается большая турбулентность».