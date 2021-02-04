Москва, , 13:44 — REGNUM Ростехнадзор завершит внеплановую проверку предприятий в Арктике в феврале, после чего представит правительству России предложения по повышению уровня промышленной безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Алешин.

Он напомнил, что после аварии в Норильске у Ростехнадзора есть поручение президента РФ Владимира Путина по внеплановой проверке всех объектов, которые находятся в Арктической зоне.

«В текущем месяце мероприятия завершаются, по результатам в правительство будут представлены предложения о том, что необходимо делать для предотвращения подобных аварий», — цитирует Алешина пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Росприроднадзор заявил об ущербе в размере почти 148 млрд рублей. «Норникель», в свою очередь, оценил размер вреда окружающей среде в 21,4 млрд рублей.

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