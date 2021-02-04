Москва, , 13:32 — REGNUM В России в декабре 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 221,3 тыс. руб., что на 30,7% больше, чем в декабре 2019 года (169,3 тыс. руб.), приводит цифры 4 февраля Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Самый большой средний размер выданных потребкредитов в декабре отмечен в Москве (506,7 тыс. руб.), Югре (345,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (344,9 тыс. руб.).

Серьёзная динамика роста среднего размера выданных потребкредитов зафиксирована в Кемеровской области (+52,8%), в Алтайском крае (+46,2%) и Оренбургской области (+43,3%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2020 года в России выдали 9,9 млн потребительских кредитов.

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