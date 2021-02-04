Берлин, , 13:33 — REGNUM В январе 2021 года дилеры реализовали в Германии 169 754 новых автомобиля — на 31% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального управления по вопросам транспортных средств Германии (KBA).

Тем не менее в прошлом месяце ряд компаний показали положительную динамику продаж автомобилей в Германии. Так, наибольший процентный прирост продаж был зафиксирован у компании Tesla. В январе 2021 года по сравнению с январём 2020 года продажи этого автопроизводителя выросли в Германии на 23%. При этом доля Tesla на немецком авторынке на 0,3% превышает долю Lexus, Jaguar и Alfa Romeo.

Второй маркой, увеличившей продажи в Германии, стал бренд Volvo (+9,4%). Остальные автокомпании оказались в «минусе». Так, продажи машин Honda сократились в Германии на 70%, падение реализации Mitsubishi составило 67%. Также плохие показатели у компаний: DS (-65%), Citroen (-54%), Dacia (-50%), Hyundai (-49%), Audi (— 47%), Ford (-41%), Nissan (33%), Mercedes-Benz (31%) и Volkswagen (-30%).

Напомним, по итогам прошлого года в Германии было приобретено 2,92 млн новых машин. Это на 19% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, продажи на немецком авторынке упали до своего исторического минимума.

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