Сеул, , 13:30 — REGNUM В 2020 году продажи автомобилей на внутреннем рынке Южной Кореи выросли на 6,2%, до 1 905 972 единиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

По их словам, объём продаж вырос благодаря выпуску новых моделей автомобилей, включая KIA Sorento, Genesis GV80, Hyundai Tucson, Renault Samsung XM3.

Известно, что продажи седанов выросли на 18,9% внедорожники — на 15,8%.

Что касается импортных автомобилей, то объём продаж автомобилей немецких брендов выросли на 26,1%, до 180 тыс. единиц, американских брендов — на 39,2%, до 46 тыс. единиц. Продажи автомобилей японских марок, напротив, сократились на 40%, до 21 тыс. единиц.

Отмечается, что продажи электромобилей в стране выросли на 33,3%, а гибридов — на 66,5%.