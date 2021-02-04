Ставрополь, , 13:25 — REGNUM В период пандемии коронавируса рынок труда в России существенно пострадал. Больше всего выросло число безработных в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом говорится в документе Министерства труда РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в Кабардино-Балкарии рост безработицы составил 10,2 раза, в Ставропольском крае — 8 раз, в Карачаево-Черкесии — 7,1 раза.

В целом в России в период с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 млн человек. Рост составил 3,6 раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с безработицей из-за пандемии усугубились и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, к октябрю 2020 года в Ингушетии зафиксирована безработица на уровне 30,7% от трудоспособного населения, в Чечне уровень безработицы составил 21,7%, в Северной Осетии — 16,3%, в Дагестане — 16,1%, в Кабардино-Балкарии — 15,4%, Карачаево-Черкесии — 14,9%.

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