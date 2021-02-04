Москва, , 13:21 — REGNUM На внутреннем валютный рынок 4 февраля ситуация разворачивается в пользу оптимистов. Новые рекорды с момента начала пандемии на рынке энергоносителей и благоприятная конъюнктура на мировых финансовых рынках подкрепляются снижением опасением расширения странами Запада санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня после полудня курс доллара снижается на 0,7% до 75,40 руб., курс евро — на 1% до 90,45 руб. Подобная диспозиция может усилиться завтра при подтверждении отсутствия радикальных действий со стороны США в контексте ограничительных мер. В этом случае доллар может подешеветь как минимум до 75 руб., а евро — до 90 руб.

Определяющим станет выступление Джо Байдена в Госдепартаменте с новой концепцией внешней политики. Сегодня NYP, сообщило что в команде главы Белого дома указали на небольшое число возможностей у США вводить новые ограничительные меры против России.

Инициативы ряда конгрессменов также могут пока не получить приоритет на фоне обсуждения принятия нового пакета стимулов в размере $1,9 трлн, которое может пройти при оппозиции республиканцев, что может еще больше усилить их конфронтацию с демократами и «заморозить» законотворческий процесс.

Предпосылки для укрепления рубля создает обстановка на нефтяном рынке. Цены на черное золото марки Brent 4 февраля в моменте были выше $59. Драйвером остается решение Саудовской Аравии и ее союзников по итогам встречи ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,425 млн барр./сутки в феврале-марте.

Минэнерго США сообщило сокращении запасов сырой нефти почти на 1 млн баррелей при прогнозе их увеличения на 445 тыс. баррелей. Опубликованные данные в США по числу рабочих мест в частном секторе от ADP и оптимизму в сфере услуг смягчают напряженность инвесторов в отношении предстоящего выхода в свет отчета о ситуации с занятостью в январе от минтруда.

Наметилось улучшение эпидемиологической ситуации в мире. Все это способствует поддержанию аппетитов к риску и уменьшает геополитической премии в рубле, который остается дешевым относительно текущих цен на нефть», — считает эксперт.

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