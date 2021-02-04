Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростовской области проведут поголовную вакцинацию от птичьего гриппа. Прививку уже получили более 2 млн голов птицы. Эти данные в ходе пресс-конференции привёл первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Курица Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Мы со своей стороны сейчас проводим консультации с министерством сельского хозяйства РФ, и, наверное, мы все-таки будем добиваться поголовной вакцинации птицы. Сейчас проводим вакцинацию только в личных подсобных хозяйствах, более 2 млн голов птицы провакцинировали», — цитирует чиновника ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии «Индюшкин двор» будет уничтожено более 200 тыс. индюшат. Опасное заболевание выявлено на участке выращивания №10 в Октябрьском районе. На территории будет установлен карантин.

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