Цхинвал, , 13:17 — REGNUM Выплата пенсий и зарплат бюджетникам в Южной Осетии в феврале находится под вопросом. Об этом агентству «Рес» 4 февраля сообщила председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева.

По ее словам, с сентября 2020 года в парламенте республики не получается из-за бойкота оппозиции собрать кворум. Из-за этого не решены многие важные вопросы.

Джиоева сообщила, что проблемы с выплатами зарплат бюджетникам вызваны тем, что государственный бюджет республики на 2021 год до сих пор не принят. Законодательством предусмотрены меры по временному управлению бюджетом, когда ведомства можно финансировать, опираясь на показатели прошлогоднего бюджета. Но Лесхоз, Национальный архив и ряд районных медучреждений были созданы во второй половине 2020 года, а значит их финансирование будет частичным.

Кроме того, бюджет Пенсионного фонда на 2021 год также не принят.

«Без принятия бюджета законного пути выплатить пенсии и зарплату сотрудникам Пенсионного фонда нет. Поэтому в феврале пенсионеры пенсии получить не смогут», — сказала Джиоева.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии объявили бойкот парламенту, пока не уйдет с должности генпрокурор страны Урузмаг Джагаев. Депутаты заявили, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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