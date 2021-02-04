Лодейное Поле, Ленинградская область, , 13:21 — REGNUM В Лодейнопольском районе на востоке Ленинградской области частный инвестор планирует возвести на берегу реки Свирь гостиничный комплекс на 126 номеров, состоящий из модульных конструкций. Это позволит развить как внутренний туризм, так и предоставит новые рабочие места местным жителям. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общая площадь территории, которую займет отель в городе Лодейное Поле, составит около 40 гектар. Объем инвестиций в проект оценивается в 144 млн рублей, на объекте будет создано 40 рабочих мест.

«Проект положительно отразится на развитии туристического потенциала района: здесь есть точка притяжения — Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, но существуют сложности с местами размещения туристов», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В планах инвестора уже в 2021 году построить и ввести в эксплуатацию 50 номеров, вторая очередь завершится в 2027 году — весь гостиничный комплекс составит 126 номеров. Так же здесь будет построен ресторан, административно-бытовой комплекс и рецепция.

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