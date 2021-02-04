Чита, , 13:05 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил увеличить штрафы за нарушения правил безопасности, которые приводят к возникновению лесных пожаров. Подробности с заседания коллегии Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Штрафы за поджоги леса сегодня составляют не самые большие суммы. Мы не можем на региональном уровне их увеличивать. Но эти нарушения зачастую ведут к огромному ущербу для нашей уникальной природы. Особенно это касается тех недобросовестных граждан, которые незаконно добывают лес, а потом с помощью поджога пытаются замести следы собственного преступления, наносят еще больший урон», — пояснил глава Забайкалья.

По его словам, сейчас нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 г. площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась в 1,6 раза. Всего с начала пожароопасного сезона 2020 года в регионе было зарегистрировано 848 лесных пожаров на общей площади 349 тысяч гектаров. В 2019 году было зафиксировано 938 лесных пожаров на 567 тысячах гектаров.

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