Москва, , 12:57 — REGNUM В 2020 году в России на вторичном рынке люксовых автомобилей с пробегом продажи составили 2143 единицы — на 5% выше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее покупаемым автомобилем сегмента Luxury в прошлом году стала британская марка Bentley. Её перепродажи в РФ составили 742 единицы.

Второе место заняла модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. За весь прошлый год было реализовано 655 штук этого авто. Третье место в списке подержанных роскошных машин заняла марка Maserati (303 ед.).

На четвёртом и пятом местах этого рейтинга находятся соответственно машины компаний Rolls-Royce (222 ед.) и Lamborghini (95 ед.).

Напомним, в прошлом году российские дилеры продали 1114 новых машин сегмента Luxury — на 15% меньше, чем в 2019 году. При этом наиболее покупаемым авто в люксовом сегменте стал Mercedes-Benz Maybach S-Class (387 ед.).

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