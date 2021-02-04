Москва, , 12:47 — REGNUM Отечественные биржевые инструменты по торговле зерном необходимо развивать, заявил российский президент Владимир Путин 4 февраля в ходе рабочей встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Решетников доложил главе государства, что у России нет своего индикатора по зерну, и добавил, что столь крупному экспортеру «срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну». Путин сравнил ситуацию по зерну с рынком энергоносителей.

Россия, пояснил он, входит в число крупнейших стран-производителей, но ориентируется на иностранные биржи. Сейчас нужно иметь хотя бы обобщённые данные по контрактам, но биржевые инструменты, конечно, необходимо развивать у себя.

«Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано», — сказал Путин, обращая внимание на то, что Россия лидирует в мире по экспорту пшеницы.

Раньше сельское хозяйство в России не работало с такой степенью интенсивности, с такой отдачей и с таким результатом, отметил глава государства.

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