Москва, , 12:34 — REGNUM Необходимо ускорить проработку возможных мер поддержки самозанятых граждан, так как этот сектор значительно пострадал от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 4 февраля, на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да, вот эти пострадавшие отрасли. Вы дали поручение ещё раз посмотреть ситуацию, дополнительные меры, но не затягивать», — напомнил глава Минэкономразвития.

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«Не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что «люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, в том числе самозанятых, Марина Блудян заявила, что власти РФ должны принять дополнительные меры поддержки предпринимателей и населения, которые позволят восстановить спрос.

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