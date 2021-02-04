Москва, 4 февраля 2021, 12:34 — REGNUM Необходимо ускорить проработку возможных мер поддержки самозанятых граждан, так как этот сектор значительно пострадал от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 4 февраля, на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым заявил президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер отметил, что «люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, в том числе самозанятых, Марина Блудян заявила, что власти РФ должны принять дополнительные меры поддержки предпринимателей и населения, которые позволят восстановить спрос.
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