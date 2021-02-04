Чита, , 12:29 — REGNUM В Забайкальском крае Счётная палата (СП) России намерена организовать проверку использования трансфертов из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019—2020 годах, а также истекший период 2021 года. Соответствующая информация содержится в перечне контрольных мероприятий ведомства.

Ранее забайкальское министерство экономического развития извещало, что всего в результате освоения средств, предусмотренных на реализацию данного нацпроекта в 2020 году Забайкальским краем освоено 73, 5% средств от общего финансирования.

При этом на акселерацию (развитие стартапов) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджет Забайкалья в 2020 году выделил 84,9 миллиона рублей.

«Теперь бизнесменам региона Центром поддержки экспорта Забайкалья и центром «Мой бизнес» будут оказаны самые разнообразные услуги — консультации, обучение, возмещение расходов на сертификацию, лицензирование и брендирование продукции (до 90%). Эта поддержка пользуется большим спросом», — поясняла в июне 2020 года начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства краевого минэкономразвития Наталья Белова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, совместно с контрольными органами регионов Счётная палата намерена также изучить текущие итоги нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской и Ярославских областях, Ставрополье, Башкирии, Якутии и Татарии.

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