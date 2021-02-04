Черкесск, , 12:27 — REGNUM На горнолыжных курортах Северного Кавказа наблюдается значительное увеличение числа гостей. В январе 2021 года на них побывало на 36% больше туристов, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

Общее число отдохнувших на курортах северокавказского туристического кластера «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне составило 190 тыс. человек. Это на 50 тыс. туристов больше, чем годом ранее.

«Большой наплыв пришелся на новогодние каникулы — более 100 тысяч туристов встретили праздники у нас. <…> В непростых условиях пандемии нам удается сохранять динамику роста турпотока и продолжать поступательное развитие курортов», — отметил генеральный директор КСК Хасан Тимижев.

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