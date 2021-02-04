Варшава, , 12:23 — REGNUM В министерстве развития, труда и технологий Польши обнародовали статистику об уровне безработицы в стране за январь 2021 года. Так, уровень безработицы в стране вырос на 0,3% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом передает Polskie Radio 24.

По данным министерства, уровень зарегистрированной в январе безработицы в Польше составил 6,5%, хотя в декабре 2020 года он был на уровне 6,2%. Любопытно, что в январе 2018 и 2019 годов уровень безработицы также вырастал на 0,3% по сравнению с декабрем 2017 и 2018 годом соответственно.

На конец января 2021 года количество безработных в Польше составило 1,09 миллиона человек. В то же время в министерстве поясняют, что рост безработицы в январе является постоянным явлением на польском рынке труда, связанным с особенностями сезонной занятости и окончанием периода, на который, как правило, заключаются временные трудовые контракты.