Якутск, , 12:07 — REGNUM В арбитраж Якутии поступил банкротный иск к одной из крупнейших угледобывающих компаний России — АО Холдинговая компания «Якутуголь», которое входит в состав группы «Мечел». Дата заседания по иску кредитора пока не назначена, так как дело ещё не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к Якутуглю

Исковое заявление поступило от ООО «Техстрой» из Москвы 4 февраля 2021 года. Сумма заявленных претензий — 2 770 633,8 рубля.

В 2020 году «Техстрой» через суд уже взыскал с ответчика «2 841 000 рублей 31 копейку, в том числе основной долг 2 770 633 рубля 80 копеек, неустойку — 70 366 рублей 51 копейку за период с 10.12.2019 по 02.07.2020 года и далее с 03.07.2020 по день фактической оплаты основного долга, но не более 5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки». 27 января 2021 года по этому делу от проигравшего спор ответчика поступило заявление об уменьшении исполнительного сбора. Его рассмотрят 16 марта 2021 года.

По данным с сайта компании «Якутуголь», она входит в состав группы «Мечел». Долю в последней на 31 декабря 2020 года в размере 19,85% имел глава совета директоров Игорь Зюзин. По данным Forbes, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018» он занимал 193-место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года банкротный иск был подан и к другому активу металлургического холдинга «Мечел» — ООО «Мечел-Транс».