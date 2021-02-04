Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Оздоровление реки Дон может обойтись более чем в 100 млрд рублей, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Такая сумма без федеральной поддержки не под силу даже 15 субъектам РФ, полностью или частично использующим ресурсы водоёма.

В случае реализации масштабного проекта будет затронут, в том числе, жилищно-коммунальный комплекс: необходимо реконструировать водопроводящие и канализационные сети, построить очистные сооружения. Предполагается строительство ливневых канализаций в Ростове-на-Дону и Волгодонске, Кочетовского рыбоходного канала, а также завершение возведения Багаевского гидроузла.

Донские власти просят правительство России принять единую программу оздоровления реки Дон и включить её в число национальных проектов.

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