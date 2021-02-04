Ханты-Мансийск, , 11:48 — REGNUM В Югре установлен прожиточный минимум за четвёртый квартал 2020 года в среднем на душу населения — 15 890 рублей в месяц. Это на 416 рублей меньше, чем в третьем квартале 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал органов власти ХМАО.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в четвёртом квартале 2020 года в Югре составил 17 140 рублей в месяц, для пенсионеров — 12 977, для детей — 15 816 рублей.

В третьем квартале 2020 года прожиточный минимум в ХМАО на душу населения составлял — 16 306 рублей, для трудоспособных — 17 544. для пенсионеров — 13 242, для детей — 16 407.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2021 года прожиточный минимум в регионах России будет устанавливаться один раз в год.

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